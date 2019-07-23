"EliGE" признан лучшим игроком IEM Chicago 2019

Джонатан "EliGE" Яблоновски из Team Liquid стал лучшим игроком IEM Chicago 2019 по CS:GO по версии HLTV.org. Во всех турнирных матчах рейтинг EliGE был выше единицы, а лучшую статистику он показал на карте Nuke в финальной серии против ENCE eSports.

Это третья индивидуальная награда в карьере американца. В июне и июле 2019 года он также получил медали MVP за игру на DreamHack Masters Dallas 2019 и ESL Pro League Season 9. Финалы.

IEM Chicago 2019 прошел с 18 по 21 июля в США на площадке United Center. Восемь участников боролись за общий призовой фонд в 250 тысяч долларов. В финале Team Liquid обыграла ENCE eSports со счетом 3:0 и заработала 125 тысяч долларов.