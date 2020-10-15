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«Edward» объявил о возвращении на профессиональную сцену CS:GO

16:05

Украинский киберспортсмен и бывший игрок Natus Vincere Иоанн «Edward» Сухарев планирует вернуться на профессиональную сцену CS:GO и готов рассмотреть предложения от иностранных клубов.

«Edward» покинул основной состав Natus Vincere в мае 2019 года, после чего несколько месяцев был в аренде у Winstrike Team. Большую часть 2020 года он провел в инактиве и практически не выступал — сыграл в двух шоу-матчах оригинального состава NAVI, а также поучаствовал с миксом Selectah! в нескольких квалификациях.

«Edward» — один из самых титулованных игроков из СНГ в истории CS 1.6 и CS:GO, многократный чемпион мира и призер мейджоров в составе Natus Vincere. Сухарев трижды входил в топ-20 рейтинга сильнейших киберспортсменов дисциплины по версии HLTV.org.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/edward-obyavil-o-vozvrashenii-na-professionalnuyu-scenu-cs-go

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