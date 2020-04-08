Два польских турнира по CS:GO не состоятся из-за коронавируса

Турнирный оператор Games Clash отменил два соревнования Games Clash Arena и Games Clash Masters по CS:GO из-за пандемии коронавируса. Организаторы рассмотрят возможность перенести чемпионаты в онлайн.

Games Clash Arena должен был пройти 5-7 июня в польском городе Гливице. Games Clash Masters был запланирован на 11-13 сентября. Призовой фонд каждого из турниров составлял 100 тысяч долларов. Организаторы отметили, что здоровье посетителей и игроков стоит для них на первом месте.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили Copenhagen Games 2020 по CS:GO, выставки Taipei Game Show 2020, E3, фестиваль по Eve Online, юбилейный QuakeCon и многие другие мероприятия.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 450 092 человек. Умерших — 83 474, выздоровевших — 309 321. В России, по данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, 8672 случая заражения, 63 человека умерли, выздоровели — 580 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список