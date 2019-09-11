DreamEaters выступят на DreamHack Open Rotterdam 2019

DreamEaters получили приглашение на турнир DreamHack Rotterdam 2019 по CS:GO.

Ранее на соревнование пригласили AVANGAR. На турнире также выступит женская команда Be?ikta? Esports, которая получила место как победитель DreamHack Showdown Valencia.

Организаторы выдадут инвайты еще трем коллективам. Последние два участника определятся в общеевропейской квалификации и отдельных отборочных для стран Бенилюкса.

Основной этап турнира пройдет 18-20 октября в Нидерландах. Матчи примет арена Rotterdam Ahoy, вмещающая более 16 тысяч человек. Призовой фонд первенства составит 100 тысяч долларов.