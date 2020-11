«DEVIL» перешел в Team Heretics

Французский игрок Тимоти «DEVIL» Демолон пополнил состав Team Heretics по CS:GO.

Демолон уже дебютировал за новый клуб в матчах на турнире Nine to Five #6. 16 ноября Heretics проиграли SG.pro со счетом 1:2, а на следующий день победили MBAPPEEK с аналогичным счетом.

Последней командой «DEVIL» была 3DMAX, за которую он выступал с января по февраль 2019 года. За профессиональную карьеру француз заработал чуть более 70 тысяч долларов.