Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«DEVIL» перешел в Team Heretics

09:40

Французский игрок Тимоти «DEVIL» Демолон пополнил состав Team Heretics по CS:GO.

Демолон уже дебютировал за новый клуб в матчах на турнире Nine to Five #6. 16 ноября Heretics проиграли SG.pro со счетом 1:2, а на следующий день победили MBAPPEEK с аналогичным счетом.

Последней командой «DEVIL» была 3DMAX, за которую он выступал с января по февраль 2019 года. За профессиональную карьеру француз заработал чуть более 70 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/devil-pereshel-v-team-heretics

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир