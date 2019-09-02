«Denis» вернулся в Sprout

Денис «denis» Хоувел стал пятым игроком основного состава Sprout по CS:GO.

Предыдущей командой Хоувела была BIG. Он выступал за нее с мая 2019 года. С ним коллектив занял 5-6 место на Moche XL Esports 2019, 9-12 место на ESL One Cologne 2019 и не отобрался на StarLadder Berlin Major 2019. 2 августа организация заменила его и Фатиха «gob b» Дэйка на Оуэна «smooya» Баттерфилда и Йоханнеcа «nex» Магета.

Последнее изменение в составе Sprout произошла 31 августа. Основной состав покинул Сабит «mirbit» Коктасар. Где игрок продолжит карьеру — неизвестно.