«Daps» перешел в состав по Valorant

Бывший капитан состава Gen.G по CS:GO Дэмиен «daps» Стил продолжит карьеру в Valorant. В новой дисциплине Стил будет играть под тегом NRG Esports. В 2017-2019 годах он уже представлял эту организацию на профессиональной сцене шутера от Valve.

NRG Esports также анонсировала, что к Стилу присоединится бывший тренер 100 Thieves по CS:GO Чет «Chet» Син. Станет ли он наставником коллектива или возьмет на себя роль игрока, неизвестно.

Ранее в Valorant из CS:GO перешли Адиль «ScreaM» Бенрлитом, забаненный на турнирах от Valve за подставной матч Джошуа «steel» Ниссан и недавно исключенный из Team Liquid Ник «nitr0» Каннелла.