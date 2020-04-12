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CS:GO установила новый рекорд — в шутер играли более 1,252 млн пользователей одновременно

08:50

Counter-Strike: Global Offensive обновила лучший показатель пикового онлайна.11 апреля в игре находилось более 1,252 млн пользователей одновременно.

Шутер обновил рекорд спустя десять дней после установки предыдущего пикового значения. Оно было зафиксировано 1 апреля — тогда в CS:GO одновременно играли 1,2 млн пользователей. Ранее игроки предположили, что рост онлайна может быть связан с пандемией коронавируса.

В ночь с 10 на 11 апреля для CS:GO вышел патч, в котором разработчики изменили характеристики и стоимость некоторого оружия, а также добавили карту Anubis в соревновательный маппул.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/cs-go-ustanovila-novyi-rekord-v-shuter-igrali-bolee-1-256-mln-polzovatelei-odnovremenno

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