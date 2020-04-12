Counter-Strike: Global Offensive обновила лучший показатель пикового онлайна.11 апреля в игре находилось более 1,252 млн пользователей одновременно.

Шутер обновил рекорд спустя десять дней после установки предыдущего пикового значения. Оно было зафиксировано 1 апреля — тогда в CS:GO одновременно играли 1,2 млн пользователей. Ранее игроки предположили, что рост онлайна может быть связан с пандемией коронавируса.

В ночь с 10 на 11 апреля для CS:GO вышел патч, в котором разработчики изменили характеристики и стоимость некоторого оружия, а также добавили карту Anubis в соревновательный маппул.