"Cromen" и "RUBINO" вошли в состав Nordavind

Nordavind представила новый состав по CS:GO. В него вошли Йорген "cromen" Робертсен, Рубен "RUBINO" Виллароел и Йеспер "tenzki" Плугман.

В ростер также подписали Хокона "Hallzerk" Фьярли и Хаакона "Radifaction" Толо. Мортена "zEVES" Воллана и "H4RR3", которые ранее выступали за организацию, перевели в запас.

Первые слухи о том, что "RUBINO" и cromen будут выступать в одном составе, появились осенью 2018 года. На тот момент, как сообщал DeKay, игроки определились только с одним напарником – "Hallzerk". 4 февраля он опубликовал полный состав команды.