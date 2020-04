Complexity Gaming уступила Team Vitality на ESL One: Road to Rio 2020

Team Vitality обыграла Complexity Gaming со счетом 2:1 в европейском дивизионе ESL One: Road to Rio по CS:GO. Французский коллектив заработал первую победу в групповом этапе.

Ранее Team Vitality уступила Ninjas in Pyjamas, а Complexity проиграла Astralis. В следующем матче французский ростер поборется с командой Лукаса «gla1ve» Россандэра, а coL выступит против Team Heretics.

ESL One: Road to Rio 2020 проходит с 22 апреля по 17 мая в онлайне. 16 команд разыгрывают 115 тысяч долларов, а также рейтинговые очки, по которым определятся участники мейджора ESL One Rio 2020.