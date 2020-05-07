Cloud9 прошла в полуфинал ESL One: Road to Rio для Северной Америки

Cloud9 обыграла Team Envy в первом туре плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO для Северной Америки. В серии до двух побед команда Джони «JT» Теодосиу сначала уступила на Overpass (12:16), но потом оказалась сильнее соперников на Nuke (16:14) и Dust2 (16:12).

В полуфинале турнира Cloud9 встретится с Gen.G. В другой части сетки 100 Thieves сыграют с Team Liquid. Победитель этой серии поспорит с FURIA Esports за выход в финал.

ESL One: Road to Rio для Северной Америки проходит с 22 апреля по 10 мая в онлайне. Призовой фонд турнира составляет 60 тысяч долларов. Команды также борются за рейтинговые очки, на основе которых будет составлен список участников мейджора.