Cloud9 прошла в основной этап IEM Katowice Major 2019

Cloud9 переиграла Winstrike Team в пятом раунде предварительного этапа IEM Katowice Major 2019 по CS:GO и получила слот в основной стадии соревнования. Коллектив из СНГ покинул турнир.

Предварительная стадия мейджора продолжалась с 13 по 17 февраля. В ней определились восемь коллективов, которые выступят в следующем этапе: Renegades, NRG Esports, Team Vitality, AVANGAR, ENCE eSports, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports и Cloud9.

IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенд", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.