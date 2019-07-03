Cloud9 представила новый состав по CS:GO

В новый состав организации Cloud9 по CS:GO вошли Дэмиен "daps" Стил, Оскар "mixwell" Канэллас, Кеннет "koosta" Син и Тайсон "TenZ" Нго. В ростере коллектива также остался Тимоти "autimatic" Та.

Новым тренером состава стал Джеймс "JamezIRL" Маколей. Бывший наставник команды Сохам "valens" Чоудури будет участвовать в тренировках Cloud9. Первым турниром для нового ростера станет BLAST Pro Series Los Angeles 2019. Он пройдет с 13 по 14 июля.

Ранее инсайдер Ярек "DeKay" Льюис сообщал, что организация Cloud9 может заменить четырёх игроков основного состава по CS:GO после поражения в отборочных на StarLadder Berlin Major 2019.