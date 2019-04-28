Cloud9 проиграла INTZ eSports и закончила выступление в третьей серии американского дивизиона ECS Season 7 по CS:GO.

Встреча закончилась со счетом 0:2 – 16:19 на Train и 12:16 на Overpass. Коллектив Майкила "Golden" Селима занял 3-4 место и получил 2,5 тысячи долларов.

INTZ прошла в град-финал, где сразится с FURIA eSports. Матч начнется в ночь на 29 апреля, в 01.00 по московскому времени. Победитель получит 12 тысяч долларов и слот на LAN-финале.

Третий этап ECS Season 7 для Америки проходит с 25 по 28 апреля в онлайне. Восемь команд в сетке формата single-elimination разыгрывают 25 тысяч долларов и слот на LAN-финале, который проведут с 6 по 9 июня в Великобритании. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.