Cloud9 победила FURIA Esports в матче за пятое место на cs_summit 6

Cloud9 заняла пятое место на cs_summit 6 по CS:GO для Америки, одолев FURIA Esports со счетом 2:1 — 16:10 на Inferno, 1:16 на Vertigo и 16:10 на Train. На турнире североамериканский коллектив заработал 1 500 очков RMR.

Бразильцы финишировали на шестой строчке и получили 1 375 очков RMR. Ночью 3 июля в нижней сетке плей-офф прошел матч между 100 Thieves и Gen.G. Австралийцы уступили со счетом 0:2 и покинули соревнование.

Cs_summit 6 для Северной Америки проходит с 22 июня по 5 июля в онлайне. 13 команд разыгрывают 75 тысяч долларов и очки RMR, которые нужны для получения инвайта на осенний мейджор ESL One Rio 2020.