Chaos представила двух новых игроков состава по CS:GO

Ерих «Xeppaa» Бач и Натан «leaf» Орф присоединились к составу Chaos по CS:GO. Они заменили Хантера «SicK» Мимса и Кэмерона «cam» Керна.

Замены в ростере связаны с тем, что «SicK» завершил карьеру игрока в CS:GO и перешел в Valorant, а «сam» ушел в инактив, чтобы закончить обучение в школе. Новый состав дебютирует в американском дивизионе ESEA в матче против Big Frames.

«Xeppaa» ранее выступал за Under 21, Can't Win Anything, Rap Gang и другие миксы. «Leaf» представлял Rugratz и Zone Esports. Киберспортсмены не выступали на крупных ивентах.