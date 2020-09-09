Chaos обыграла Gen.G в рамках ESL Pro League S12 для Северной Америки

Во втором туре группового этапа североамериканской части ESL Pro League Season 12 Chaos оказалась сильнее Gen.G. Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:10 на Train и 16:6 на Mirage.

Эта победа стала для команды Энтони «vanity» Маласпины дебютной в рамках турнира и позволила сравняться по очкам с Gen.G. Следующим соперником Chaos станут 100 Thieves, матч против которых пройдет 10 сентября. В свою очередь Gen.G сыграет против Evil Geniuses 12 сентября.