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«Ceh9» рассказал, сколько зарабатывал в Na`Vi

06:50
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Комментатор русскоязычной студии RuHub Арсений «Ceh9» Триноженко рассказал на своем Twitch-канале рассказал, сколько зарабатывал во время выступления в составе по Counter-Strike украинской организации Natus Vincere. Он выступал за Na'Vi с 2010 по 2013 год.

«Зарплата в NAVI была сначала тысячу долларов, потом 800, а на пике у меня была 1200 или 1300», — сказал Триноженко.

Напомним, «Ceh9» с командой выиграл Intel Extreme Masters IV, World Cyber Games 2010, DreamHack Winter 2010 и другие турниры.

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