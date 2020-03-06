Бывшая киберспортсменка получила 116 лет тюрьмы за мошенничество

Бразильянка Шайен «shAy» Викторио, бывший профессиональный игрок в CS:GO, получила тюремный срок в 116 лет. Суд признал ее виновной в мошенничестве.

Викторио была партнером своего мужа в интернет-магазине Megazine.net. По данным следоваталей, магазин обманул более 100 человек в период с 2013 по 2017 год. Покупателям не доставляли их заказ и не возвращали предоплату. При этом указанных на сайте товаров в действительности не было в наличии.

«ShAy» еще может обжаловать приговор. При этом, несмотря на срок в 116 лет, она в любом случае проведет в тюрьме не более 30 лет, так как Бразилии это максимальный срок за одно преступление. Если апелляция не будет удовлетворена, бывшая киберспортсменка выйдет на свободу в 2050 году.