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«Brollan» занял 15-е место в рейтинге лучших игроков года по версии HLTV.org

02:54

18-летний шведский киберспортсмен Людвиг «Brollan» Бролин занял 15-е место в списке лучших игроков 2020 года в CS:GO по версии HLTV.org. В рейтинге он обошел своего товарища из Fnatic Фредди «KRiMZ» Йоханссона, который ранее расположился на 17-й строчке.

«Brollan» выступает за Fnatic уже больше двух лет и второй раз попадает в топ-20 рейтинга от HLTV.org. По итогам 2019 года он занял 19 место, а в 2020-м прибавил четыре позиции. Он стал лучшим игроком ESL Pro League Season 11: Europe — это был единственный турнир, который Fnatic выиграла в 2020 году.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/brollan-zanyal-15-e-mesto-v-reitinge-luchshikh-igrokov-goda-po-versii-hltv-org

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