Бразильская команда подписала 13-летнего игрока в CS:GO

13-летний игрок в CS:GO Жоао «Snowzin» Винисиус присоединился к бразильскому ростеру BOOM Esports. В команде он занял позицию запасного — первым турниром для него станет Gamers Club Masters V.

Продолжит ли Snowzin представлять BOOM Esports после завершения чемпионата, неизвестно. Из-за возрастных ограничений CS:GO он не сможет выступать на большинстве крупных турниров.

Gamers Club Masters V пройдет с 30 июля по 2 августа в онлайне. Восемь команд разыграют 11,5 тысячи долларов. BOOM Esports выступит в одной группе с Keyd Stars, W7M Gaming и Asterius Gaming.