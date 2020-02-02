BIG и Dignitas сыграют в закрытом этапе квалификации на европейский майнор

BIG и Team Dignitas прошли в закрытые отборочные на Europe Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO. Команды выиграли слоты в открытой квалификации, где в решающих матчах победили Complexity Gaming и Sprout соответственно. Обе встречи закончились со счетом 2:1.

Закрытые отборочные пройдут с 7 по 8 марта в онлайне. 16 команд разыграют восемь слотов на европейском майноре в сетке формата double-elimination. Ранее организаторы соревнования опубликовали список восьми приглашенных коллективов, а еще шесть участников определятся в рамках трех открытых квалификаций, которые проведут 4-5, 8-9 и 12-13 февраля соответственно.

Europe Minor Championship — Rio 2020 пройдет с 26 апреля по 2 мая в Бразилии. Составы разыграют 50 тысяч долларов и два слота на мейджоре ESL One: Rio 2020. Коллектив, который займет третье место, пройдет в стадию Play-In.