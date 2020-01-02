«Бешикташ» расстался с женским составом по CS:GO

Женский состав Besiktas Esports по CS:GO не продлил контракт с организацией — все игроки стали свободными агентами. Об этом сообщила участница ростера Джулия «juliano» Киран. Команда входит в структуру турецкого футбольного клуба «Бешикташ». В бывший состав входила россиянка Анастасия «kr4sylya» Хлобыстина.

К коллективу также присоединился новый участник — Мичаэла «mimimimichaela» Линтруп. Она заменила Мейссу «Missa» Беллоуати. Линтруп играет на профессиональной сцене CS:GO с 2013 года. За свою карьеру она представляла составы Team Secret, Assassins, Copenhagen Flames и другие.

Besiktas Esports завершила NEST Pro Series 2019 Female на второй строчке. В турнире со смешанными составами — WINNERS League Season 3 — женская команда заняла последнее место в группе со счетом 0-7.