Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«Бешикташ» расстался с женским составом по CS:GO

08:25
Теги:

Женский состав Besiktas Esports по CS:GO не продлил контракт с организацией — все игроки стали свободными агентами. Об этом сообщила участница ростера Джулия «juliano» Киран. Команда входит в структуру турецкого футбольного клуба «Бешикташ». В бывший состав входила россиянка Анастасия «kr4sylya» Хлобыстина.

К коллективу также присоединился новый участник — Мичаэла «mimimimichaela» Линтруп. Она заменила Мейссу «Missa» Беллоуати. Линтруп играет на профессиональной сцене CS:GO с 2013 года. За свою карьеру она представляла составы Team Secret, Assassins, Copenhagen Flames и другие.

Besiktas Esports завершила NEST Pro Series 2019 Female на второй строчке. В турнире со смешанными составами — WINNERS League Season 3 — женская команда заняла последнее место в группе со счетом 0-7.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/zhenskii-sostav-besiktas-esports-po-cs-go-pokinul-organizaciyu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир