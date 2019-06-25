AVANGAR выставила игрока на трансфер

AVANGAR перевела Бектияра "fitch" Бахытова в запас состава по CS:GO и выставила игрока на трансфер. Кто заменит Бахытова в команде, неизвестно.

У AVANGAR есть сутки, чтобы объявить замену Бахытову. 25 июня участники предварительной и основной стадий StarLadder Berlin Major 2019 должны подать списки составов, которые представят их на турнире. В инактиве AVANGAR числится Айдын "KrizzeN" Турлыбеков, который в марте покинул ростер из-за проблем со здоровьем. Вернется ли он в команду, не уточняется.

Fitch представлял AVANGAR с августа 2018 года. С ним коллектив выиграл DreamHack Rio de Janeiro 2019, Bucharest Gaming Week Invitational, MSI Masters Gaming Arena и WePlay! Forge of Masters Season 1, а также поучаствовал в Intel Extreme Masters Season XIII — Katowice Major 2019, где занял 9-11 место.