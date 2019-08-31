Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

AVANGAR встретится с G2 Esports в матче за выход в плей?офф на StarLadder Berlin Major 2019

08:20

AVANGAR сыграет с G2 Esports в четвертом раунде основной стадии StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO. Победитель пройдет в плей-офф турнира.

В параллельном матче Legends Stage Natus Vincere встретятся c MIBR. Проигравший покинет турнир. В четвертом раунде FaZe Clan сыграет с Renegades, а Team Vitality сразится с mousesports. В заключительных встречах четвертого дня основной стадии мейджора CR4ZY встретится с Astralis, а North поборется с Team Liquid. Противостояние запланированы на 19:30 мск. Следить за расписанием и результатами турнира можно здесь.

StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Берлине. 16 команды разыгрывают миллион долларов. Восемь лучших коллективов получат статус «легенды», который гарантирует слот на следующем мейджоре.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/avangar-vstretitsya-s-g2-esports-v-matche-za-vykhod-v-plei-off-na-starladder-berlin-major-2019

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир