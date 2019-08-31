AVANGAR встретится с G2 Esports в матче за выход в плей?офф на StarLadder Berlin Major 2019

AVANGAR сыграет с G2 Esports в четвертом раунде основной стадии StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO. Победитель пройдет в плей-офф турнира.

В параллельном матче Legends Stage Natus Vincere встретятся c MIBR. Проигравший покинет турнир. В четвертом раунде FaZe Clan сыграет с Renegades, а Team Vitality сразится с mousesports. В заключительных встречах четвертого дня основной стадии мейджора CR4ZY встретится с Astralis, а North поборется с Team Liquid. Противостояние запланированы на 19:30 мск. Следить за расписанием и результатами турнира можно здесь.

StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Берлине. 16 команды разыгрывают миллион долларов. Восемь лучших коллективов получат статус «легенды», который гарантирует слот на следующем мейджоре.