AVANGAR сыграет в финале четвертой серии ECS Season 7

AVANGAR победила Virtus.pro в полуфинале четвертой серии европейского дивизиона Esports Championship Series Season 7 по CS:GO и прошла в финал. Противостояние завершилось со счетом 2:0.

Оппонентом коллектива из СНГ станет победитель встречи mousesports и Ninjas in Pyjamas, которая начнется 15 апреля в 21.00 по московскому времени. Финал серии запланирован на 16 апреля, 21.00 по московскому времени.

Четвертый этап европейского дивизиона ECS Season 7 проходит с 13 по 16 мая в онлайне. Восемь команд разыгрывают 25 тысяч долларов и слот на LAN-финале, который проведут 6–9 июня в Великобритании. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.