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AVANGAR попала в одну группу с mousesports на Asia Championships 2019

08:20

Организаторы Asia Championships 2019 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. AVANGAR попала в квартет В, где в первом матче сыграет против mousesports. В группу А посеяли G2 Esports, TyLoo, MIBR и Evil Geniuses.

В плей-офф выйдут по три команды из каждой группы. Занявший первое место попадет в полуфинал, а коллективы, которые финишируют на 2-3 строчках, начнут решающую стадию с четвертьфинала. Все матчи турнира пройдут в формате до двух побед.

Asia Championships 2019 проведут с 21 по 24 ноября в Китае. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/avangar-popala-v-odnu-gruppu-s-mousesports-na-asia-championships-2019

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