AVANGAR попала в одну группу с mousesports на Asia Championships 2019

Организаторы Asia Championships 2019 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. AVANGAR попала в квартет В, где в первом матче сыграет против mousesports. В группу А посеяли G2 Esports, TyLoo, MIBR и Evil Geniuses.

В плей-офф выйдут по три команды из каждой группы. Занявший первое место попадет в полуфинал, а коллективы, которые финишируют на 2-3 строчках, начнут решающую стадию с четвертьфинала. Все матчи турнира пройдут в формате до двух побед.

Asia Championships 2019 проведут с 21 по 24 ноября в Китае. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.