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AVANGAR попала в одну группу с EG и Liquid на LAN?финале ECS Season 8

08:10

Определился посев участников группового этапа LAN-финала ECS Season 8 по CS:GO. В квартете A сыграют AVANGAR, Evil Geniuses, Team Liquid и Ninjas in Pyjamas, а в группе B — Astralis, Fnatic, MIBR и Sharks Esports. Турнир начнется 28 ноября в Арлингтоне (США).

В первом матче до одной победы коллектив Джами «Jame» Али встретится с Evil Geniuses. Противостояние состоится 28 ноября.

На LAN-финале ECS Season 8 выступают коллективы из Европы и Северной Америки. Участники определились по итогам регулярного сезона, который состоял из пяти серий. Итоговый этап первенства пройдет с 28 ноября по 1 декабря. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/avangar-popala-v-gruppu-s-eg-i-liquid-na-lan-finale-ecs-season-8

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