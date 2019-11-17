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AVANGAR и Syman Gaming прошли в отборочные на WESG 2019 для Азии

08:20

AVANGAR и Syman Gaming стали финалистами отборочных на WESG 2019 по CS:GO для Центральной Азии. Коллективы встретятся в заключительном матче — вне зависимости от его результатов обе команды сыграют в квалификации для Азии.

Закрытые отборочные для Центральной Азии проходят с 16 по 17 ноября. В них участвуют шесть команд из Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана — AVANGAR получила приглашение от организаторов. Syman закончила стадию без поражений, а коллектив Джами «Jame» Али заработал четыре победы из пяти. В заключительной встрече составы разыграют 4 тысячи долларов.

Квалификация на WESG 2019 для Азии состоится с 2 по 5 января в Куала-Лумпуре. 16 команд поборются за две путевки на мировой финал соревнования по CS:GO, который устроят в марте 2020 года. На чемпионате разыграют миллион долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/avangar-i-syman-gaming-proshli-v-otborochnye-na-wesg-2019-dlya-azii

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