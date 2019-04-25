AVANGAR и OpTic Gaming выиграли вторую открытую квалификацию к ESL One Cologne 2019 по CS:GO и прошли в закрытый этап для Европы.

В решающем матче AVANGAR получила техническую победу над Winstrike Team – соперник снялся с отборочных из-за участия в квалификации к ESEA Advanced. Администрация ESL отказалась перенести матч.

Во второй открытой квалификации поучаствовала 241 команда. Их поместили в сетку формата single-elimination с матчами до одной победы. Полуфиналы прошли до двух побед. OpTic Gaming в решающей встрече одолела NoChance Микаила "Maikelele" Билла. С полной сеткой отборочных можно ознакомиться здесь.

Закрытую квалификацию проведут с 9 по 11 мая в онлайне. Восемь команд разыграют два слота на LAN-финале турнира. Первую открытую квалификацию прошли Heroic и Chaos, а ALTERNATE aTTaX пригласили как победителя Meisterschaft Spring 2019. Еще три команды получат инвайты.