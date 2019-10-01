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AVANGAR и Heroic вышли в полуфинал второй серии ECS Season 8

08:20

AVANGAR и Heroic сыграют за выход в финал второй серии европейского Esports Championship Series Season 8 по CS:GO. В четвертьфиналах коллективы победили M1X и BIG соответственно. Уступившие команды заняли 5-8 место. Ранее вторую серию покинули Se7en eSports и ESPADA.

Онлайн-стадия Esports Championship Series 8 разделена на пять регулярных серий, в каждом из которых восемь участников выступают в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед. Первая серия восьмого сезона ECS проходит с 16 по 19 сентября. Восемь команд разыгрывают 25 тысяч долларов и путевку на LAN-финал.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/avangar-i-heroic-vyshli-v-polufinal-vtoroi-serii-ecs-season-8

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