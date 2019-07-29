AVANGAR и forZe поборются за место на ESL One New York 2019

AVANGAR и forZe поучаствуют в онлайн-чемпионате, где разыграют путевку на ESL One New York 2019 по CS:GO. В отборочных также выступят BIG, CR4ZY, HellRaisers, Sprout, OpTic Gaming.

GG.BET New York пройдет с 3 по 7 августа. Помимо места на турнире от ESL, участники разыграют 5 тысяч долларов., которые достанутся финалисту. Еще одна команда определится в открытом соревновании.

ESL One New York 2019 состоится с 26 по 29 сентября в Нью-Йорке на стадионе Barclays Center. Мероприятие является частью третьего соревновательного сезона Intel Grand Slam, правила которого недавно усложнили. На турнир пригласили Astralis, ENCE eSports, Team Liquid и NRG Esports.