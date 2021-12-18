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Astralis вылетела из BLAST Premier: World Final 2021

03:10

Astralis уступила Team Liquid во втором раунде нижней сетки BLAST Premier: World Final 2021 по CS:GO. Результат встречи — 0:2 (9:16 на Dust2, 13:16 на Mirage). Коллектив Лукаса «gla1ve» Россандэра завершил выступление на чемпионате, занял 5-6 место и заработал 25 тысяч долларов.

В следующем этапе Liquid поборется с Natus Vincere, которые ранее обыграли G2 Esports. Матч состоится 18 декабря.

BLAST Premier: World Final 2021 проходит с 14 по 19 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-vyletela-iz-blast-premier-world-final-2021

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Евгений Петров все материалы автора
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