Astralis выиграла первый матч на ESL Pro League Season 11

Astralis обыграла GODSENT в матче группового этапа ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Коллектив Питера «dupreeh» Расмуссена победил со счетом 2:0 и заработал три очка.

Ранее Astralis уступила Ninjas in Pyjamas в дебютном матче группы А. Следующим оппонентом датского коллектива станет ENCE eSports.

ESL Pro League проходит с 16 марта по 12 апреля. Групповой этап планировали провести на Мальте, но матчи перенесли в онлайн из-за коронавируса. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов в двух дивизионах.