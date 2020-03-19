Astralis выиграла первый матч на ESL Pro League Season 11
08:42
Astralis обыграла GODSENT в матче группового этапа ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Коллектив Питера «dupreeh» Расмуссена победил со счетом 2:0 и заработал три очка.
Ранее Astralis уступила Ninjas in Pyjamas в дебютном матче группы А. Следующим оппонентом датского коллектива станет ENCE eSports.
ESL Pro League проходит с 16 марта по 12 апреля. Групповой этап планировали провести на Мальте, но матчи перенесли в онлайн из-за коронавируса. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов в двух дивизионах.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-vyigrala-pervyi-match-na-esl-pro-league-season-11