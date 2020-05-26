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Astralis сыграет в группе с Vitality на BLAST Premier: Spring 2020 Showdown

08:50

Организаторы BLAST Premier: Spring 2020 Showdown по CS:GO провели жеребьевку группового этапа в американском и европейском дивизионах. Astralis попала в группу с Team Vitality, а MIBR — с соотечественниками из FURIA Esports.

Остался только один неопределившийся участник турнира: в европейском дивизионе слот получит победитель BLAST Premier CIS Cup — чемпионат завершится 30 мая.

Матчи обоих дивизионов пройдут с 1 по 7 июня. Команды поборются за квоты в итоговый этап первенства, а также денежный призовой фонд: в Европе коллективы разыграют 182,5 тысячи долларов, а в Америке — 142,5 тысячи.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-sygraet-v-gruppe-s-vitality-na-blast-premier-spring-2020-showdown

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