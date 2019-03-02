Astralis сыграет с MIBR в полуфинале IEM Katowice Major 2019

Astralis встретится с MIBR в полуфинале IEM Katowice Major 2019 по CS:GO. Начало матча запланировано на 2 марта, 21.50 по московскому времени.

В 1/4 датчане обыграли Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0 – 16:2 на Mirage и 16:14 на Dust2.

Коллектив Кристофера "GeT_RiGhT" Алесунда покинул чемпионат: он занял 5-8 место и заработал 35 тысяч долларов. Ранее из заключительной стадии мейджора вылетели Renegades, Team Liquid и FaZe Clan.

Плей-офф IEM Katowice Major 2019 проходит с 28 февраля по 3 марта в Польше. Призовой фонд чемпионата составляет миллион долларов. Участники заключительной стадии также получили приглашение в основной этап следующего мейджора.