Astralis сообщила о переходе «es3tag» в Cloud9
16:15
Датская киберспортивная организация Astralis сообщила, что Патрик «es3tag» Хансен присоединится к составу Cloud9 по CS:GO. Сделка вступит в силу после DreamHack Open Fall 2020, который проведут 15-25 октября.
Подробности трансфера неизвестны, однако генеральный директор Astralis Group Андерс Херсхольт отметил, что, по его мнению, сделка стала одной из самых крупных в истории. Директор спортивного направления клуба Каспер Хвидт также сообщил, что организация пока не намерена подписывать нового игрока на место «es3tag».
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-podtverdila-perekhod-es3tag-v-cloud9
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