Astralis сообщила о переходе «es3tag» в Cloud9

Датская киберспортивная организация Astralis сообщила, что Патрик «es3tag» Хансен присоединится к составу Cloud9 по CS:GO. Сделка вступит в силу после DreamHack Open Fall 2020, который проведут 15-25 октября.

Подробности трансфера неизвестны, однако генеральный директор Astralis Group Андерс Херсхольт отметил, что, по его мнению, сделка стала одной из самых крупных в истории. Директор спортивного направления клуба Каспер Хвидт также сообщил, что организация пока не намерена подписывать нового игрока на место «es3tag».