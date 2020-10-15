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Astralis сообщила о переходе «es3tag» в Cloud9

16:15

Датская киберспортивная организация Astralis сообщила, что Патрик «es3tag» Хансен присоединится к составу Cloud9 по CS:GO. Сделка вступит в силу после DreamHack Open Fall 2020, который проведут 15-25 октября.

Подробности трансфера неизвестны, однако генеральный директор Astralis Group Андерс Херсхольт отметил, что, по его мнению, сделка стала одной из самых крупных в истории. Директор спортивного направления клуба Каспер Хвидт также сообщил, что организация пока не намерена подписывать нового игрока на место «es3tag».

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-podtverdila-perekhod-es3tag-v-cloud9

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