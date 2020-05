Astralis сохранила лидерство в группе на ESL One: Road to Rio

Astralis обыграла Team Heretics со счетом 2:0 в европейском дивизионе ESL One: Road to Rio по CS:GO. Коллектив Лукаса «gla1ve» Россандэра удержал лидерство в группе A.

В параллельном матче Ninjas in Pyjamas победили Complexity Gaming. После пяти матчей шведский коллектив сравнялся с Astralis по очкам, однако ранее состав Йонаса «Lekr0» Олофссона уступил датскому ростеру в личной встрече.

2 мая в группе A также состоялся поединок между Fnatic и Team Vitality. Французский состав победил со счетом 2:1 и поделил 3-4 места с Team Heretics.

ESL One: Road to Rio проходит с 22 апреля по 17 мая в онлайне. 16 команд разыгрывают 115 тысяч долларов, а также рейтинговые очки, которые Valve использует при распределении слотов на мейджоре ESL One Rio 2020.