Astralis прошла в финал IEM Beijing 2019

Astralis обыграла FaZe Clan в полуфинале IEM Beijing 2019 по CS:GO. Команда Николая «device» Ридтца завершила встречу со счетом 2:0 — 16:0 на Dust 2 и 16:2 на Nuke. FaZe заняла 3-4 место и заработала 25 тысяч долларов.

Astralis сыграет в финале чемпионата против 100 Thieves. Ранее австралийский коллектив обыграл Team Vitality в полуфинале чемпионата.

IEM Beijing 2019 проходит 7-10 ноября в Китае. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в 250 тысяч долларов.