Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Astralis прошла в финал IEM Beijing 2019

09:00

Astralis обыграла FaZe Clan в полуфинале IEM Beijing 2019 по CS:GO. Команда Николая «device» Ридтца завершила встречу со счетом 2:0 — 16:0 на Dust 2 и 16:2 на Nuke. FaZe заняла 3-4 место и заработала 25 тысяч долларов.

Astralis сыграет в финале чемпионата против 100 Thieves. Ранее австралийский коллектив обыграл Team Vitality в полуфинале чемпионата.

IEM Beijing 2019 проходит 7-10 ноября в Китае. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в 250 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-proshla-v-final-iem-beijing-2019

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир