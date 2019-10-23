Astralis прошла в финал четвертой серии ECS Season 8
Astralis обыграла FaZe Clan в полуфинале четвертой серии ECS Season 8 по CS:GO и вышла в финал турнира. Матч закончился со счетом 2:0 — 16:9 на Nuke и 16:8 на Dust2. 24 октября команда из Дании встретится с победителем из пары BIG — Tricked Esport.
FaZe Clan завершила выступление на турнире. Она заняла 3-4 место и получила 2,5 тысячи долларов. Ранее четвертую серию покинули M1X, Virtus.pro, North и Team Heretics.
Онлайн-стадия Esports Championship Series 8 разделена на пять регулярных серий, в каждой из которых восемь участников выступают в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед. Команды разыгрывают 25 тысяч долларов и путевку на LAN-финал.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-proshla-v-final-chetvertoi-serii-ecs-season-8