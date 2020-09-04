Astralis проиграла дебютную встречу на ESL Pro League Season 12

Astralis уступила Complexity Gaming в матче группы B на ESL Pro League Season 12 по CS:GO для Европы. Коллектив Лукаса «gla1ve» Россандэра проиграл со счетом 0:2 и не заработал очков.

В параллельных встречах второго игрового дня Fnatic оказалась сильнее Team Spirit, а G2 Esports обыграла GODSENT.

Матчи европейского дивизиона ESL Pro League Season 12 по CS:GO проходят с 1 сентября по 6 октября в онлайне. 16 команд разыгрывают 450 тысяч долларов. Изначально планировалось, что соревнование завершится LAN-финалом на Мальте, однако ивент отменили из-за пандемии коронавируса.