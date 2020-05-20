Ассоциация киберспортсменов намерена создать программу психологической помощи игрокам
06:10
Ассоциация профессиональных игроков Counter-Strike: Global Offensive (CSPPA) хочет запустить программу для улучшения психологического состояния киберспортсменов. В Twitter организации было объявлено о вынесении данного вопроса на обсуждение с игроками и организаторами турниров.
Планируется запуск горячей линии для игроков и разработка программы при участии университетов здравоохранения для борьбы со стрессом и тревожностью. Речь идет об индивидуальных и групповых занятиях.
We need to talk about mental health issues in professional CS:GO and esports#MentalHealthAwarenessWeek2020#MentalHealthAwarenessWeek pic.twitter.com/ZAZf7RHo2P— Counter-Strike Professional Players' Association (@CSPPAgg) May 19, 2020
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