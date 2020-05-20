Ассоциация киберспортсменов намерена создать программу психологической помощи игрокам

Ассоциация профессиональных игроков Counter-Strike: Global Offensive (CSPPA) хочет запустить программу для улучшения психологического состояния киберспортсменов. В Twitter организации было объявлено о вынесении данного вопроса на обсуждение с игроками и организаторами турниров.

Планируется запуск горячей линии для игроков и разработка программы при участии университетов здравоохранения для борьбы со стрессом и тревожностью. Речь идет об индивидуальных и групповых занятиях.