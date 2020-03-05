«ALEX» покинул Team Vitality

Капитан Team Vitality Алекс «ALEX» МакМикин вышел из состава по CS:GO — решение киберспортсмен принял по личным причинам.

В официальном заявлении говорится, что карьера киберспортсмена требует очень много сил и времени, и ALEX этот стиль жизни больше не подходит. Ранее инсайдер Гийом «neL» Канело также сообщил, что игрок не хочет много путешествовать.

Организация уже начала искать замену «ALEX». Представители Team Vitality отметили, что назовут нового участника состава и капитана позже.

«ALEX» пришел в Team Vitality в январе 2019 года. Вместе с командой он выступил на мейджорах в Катовице и Берлине, а также победил на четырех LAN-турнирах: Charleroi Esports 2019, cs_summit 4, Esports Championship Series Season 7. Финал и EPICENTER 2019.