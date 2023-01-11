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KENSI — о переходе в «Aurora Gaming»: «Я верю, что мы можем хорошо играть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Игрок CS:GO Александр «KENSI» Гуркин высказался о перспективах «Aurora Gaming» в новом сезоне.

«Пока нечего загадывать, заехали на долгосрочный буткемп тренироваться. У нас два игрока молодых, которые толком не играли против сильных соперников. Витя «Lack1» пробует себя в роли капитана. Посмотрим, как и что получится. Я верю, что мы можем хорошо играть, если каждый приложит максимум усилий для результата», – приводит слова «KENSI» Cybersport.Metaratings.ru.

9 декабря 2022 года «Aurora Gaming» анонсировала обновленный состав по CS:GO: Виктор «Lack1» Болдырев; Евгений «Norwi» Ермолин;Александр «KENSI» Гуркин; Владислав «lattykk» Выдрин; Иван «SELLTER» Мирошников.

В начале перестройки ростера из «Aurora» ушли Амин «sugaR» Азимов, Александр «KaiR0N-» Анашкин и Евгений «delus1onn» Плотцов.

На данный момент команда не зарегистрирована ни в одном из турниров.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-o-perspektivakh-komandy-aurora-gaming-218881/
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