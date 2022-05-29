Самый полярный Кубок вернулся на Крайний Север
На Таймыре прошел Nornickel Curling Cup — ежегодный международный турнир по керлингу, в котором участвуют лучшие спортсмены России. В этом году в Дудинке опробовали новый формат соревнований, где мужские команды боролись против женских, а двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на самой необычной в своей жизни ледовой площадке.
Тесные отношения фигурного катания и керлинга
Какие обычно возникают ассоциации с Норильском? Город на Крайнем Севере, полярные ночи и дни, северное сияние, закрытая территория, промышленность. О том, что здесь существует еще и другой более-менее крупный город, знали единицы. Даже корреспонденты спортивных СМИ вряд ли бы подозревали о его существовании, если бы не керлинг. Да и то такие параллели проводятся только в последние годы с появлением Арктического турнира.
В это время жизнь в холодных, но солнечных городах, где только-только заканчивается климатическая зима, резко берет новый уровень. Не часто в этот район прилетает знаменитая фигуристка Евгения Медведева. Возможно, шанс увидеть ее у жителей есть всего раз в жизни.
Для Жени это не первый полярный город даже за прошедший месяц — не так давно фигуристка выступала в Оленегорске, что в Мурманской области, на шоу Ильи Авербуха. Вместе они приехали в Дудинку — Медведева катала свой номер в красном платье под композицию оперной певицы Хиблы Герзмава, а Авербух снова срежиссировал церемонию открытия турнира. Официально она прошла в субботу, хотя первые игры начались еще 26 мая.
На открытии была не только Медведева — ее выступление, конечно, подсветили особо, но в церемонии принимали участие и другие фигуристы. Самый популярный в TikTok представитель фигурного катания отнюдь не Женя и не Камила Валиева. Это Артем Федорченко, уже закончивший кататься и работающий тренер. В Дудинке на суперузкой кромке льда он умудрился исполнять тройные прыжки. А еще здесь засветился Игорь Еременко, танцор и победитель юниорского финала «Гран-при». В следующем году режиссер шоу обещает привезти еще больше чемпионов — уже достигнуты договоренности насчет полноценного гала-концерта по окончании турнира.
Как сказал Илья Авербух, в небольшом шоу были задействованы около ста человек. Девяносто процентов — жители Дудинки. Основная часть арены, обычно являющейся хоккейной, была занята двумя дорожками для керлинга, а вот на оставшейся части — по очереди или же вместе — появлялись местные фигуристы, летающие акробаты, гимнасты и начинающие керлингисты.
Церемония закончилась эстафетой зажжения огня турнира — само шествие напоминало олимпийское, когда именитые спортсмены передают друг другу факел. В Дудинке было примерно то же самое — кроме Медведевой эстафетчиками стали биатлонисты Антон Шипулин и Матвей Елисеев, а также представитель ски-кросса Сергей Ридзик. Шипулину и Елисееву до этого пришлось еще потрудиться — спортсмены проводили мастер-классы для жителей Дудинки по стрельбе и лыжероллерам. У Ридзика такое и не получилось бы — окончание зимы на Крайнем Севере выдалось слишком уж теплым и снег растаял. Зато бронзовый призер Олимпийских игр особо отметил открытие шоу — такого, по его словам, нет на Кубках мира по ски-кроссу.
Не забыли и про коренных народов Севера — они официально встречали прессу при въезде в город, развлекали жителей традиционными танцами и обычаями, угощали национальной едой и участвовали в церемонии открытия.
Золотой состав российских керлингистов
Керлинг пока не самый популярный вид спорта в России — здесь нужно больше применять умственных способностей, чем физических. Поэтому его еще можно назвать шахматами на льду — когда смотришь на то, как камни встают в дом, понимаешь, что нужно хорошенько подумать над стратегией в первую очередь капитану команды, скипу. И хотя с первого взгляда кажется, что понять керлинг слишком сложно, на самом деле это не так — надо проследить за игрой хотя бы в одном энде. А если еще и стоять прямо рядом с дорожкой, можно услышать все эмоции команды и рассуждения игроков о тактике.
Федерация керлинга России и ассоциация «Ночная лига» при поддержке компании «Норникель» уже в шестой раз организует в Дудинке турнир по керлингу. Символично, что команд в этот раз выступало тоже шесть — из них четыре были чисто российскими — половина керлингистов играет в сборной страны, участвовала в Олимпийских играх разных лет. Скипами были Анна Сидорова, Алина Ковалева, Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Анна Самойлик и Алексей Стукальский — известные российские керлингисты, многие из которых участвовали в Олимпийских играх и становились призерами чемпионатов мира. Две команды получились интернациональными — в них были участники из Белоруссии и Западной Европы, вместе с которыми участвовал и вернувшийся после перерыва Александр Крушельницкий.
Финалы получились классическими: команды Стукальского и Глухова боролись за первое место, Ковалевой и Сидоровой — за третье. Малый финал был даже более зрелищным — там встречались два принципиальных соперника, которые уже долгое время борются за лидерство в России. В итоге «золотая команда» Сидоровой проиграла один камень олимпийской сборной Ковалевой. Мужской финал закончился так же — минимальное преимущество Глухова и Ко.
На церемонии закрытия режиссера Ильи Авербуха уже не было, но его идеи остались, как и масштаб мероприятия. Артем Федорченко остался главным от фигуристов, фаер-шоу продолжилось, танцы тоже были. Результаты соревнований же получились разными, но все это меркнет, когда думаешь, что шахматы на льду снова прошли на Крайнем Севере. Совершенству нет предела, но масштаб все равно впечатляющий.