Самый полярный Кубок вернулся на Крайний Север

В Дудинке лучшие российские керлингисты среди мужчин и женщин сыграли друг против друга.

На Таймыре прошел Nornickel Curling Cup — ежегодный международный турнир по керлингу, в котором участвуют лучшие спортсмены России. В этом году в Дудинке опробовали новый формат соревнований, где мужские команды боролись против женских, а двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на самой необычной в своей жизни ледовой площадке.

Тесные отношения фигурного катания и керлинга

Какие обычно возникают ассоциации с Норильском? Город на Крайнем Севере, полярные ночи и дни, северное сияние, закрытая территория, промышленность. О том, что здесь существует еще и другой более-менее крупный город, знали единицы. Даже корреспонденты спортивных СМИ вряд ли бы подозревали о его существовании, если бы не керлинг. Да и то такие параллели проводятся только в последние годы с появлением Арктического турнира.

В это время жизнь в холодных, но солнечных городах, где только-только заканчивается климатическая зима, резко берет новый уровень. Не часто в этот район прилетает знаменитая фигуристка Евгения Медведева. Возможно, шанс увидеть ее у жителей есть всего раз в жизни.

Для Жени это не первый полярный город даже за прошедший месяц — не так давно фигуристка выступала в Оленегорске, что в Мурманской области, на шоу Ильи Авербуха. Вместе они приехали в Дудинку — Медведева катала свой номер в красном платье под композицию оперной певицы Хиблы Герзмава, а Авербух снова срежиссировал церемонию открытия турнира. Официально она прошла в субботу, хотя первые игры начались еще 26 мая.

Евгения Медведева. Евгений Тумашов

На открытии была не только Медведева — ее выступление, конечно, подсветили особо, но в церемонии принимали участие и другие фигуристы. Самый популярный в TikTok представитель фигурного катания отнюдь не Женя и не Камила Валиева. Это Артем Федорченко, уже закончивший кататься и работающий тренер. В Дудинке на суперузкой кромке льда он умудрился исполнять тройные прыжки. А еще здесь засветился Игорь Еременко, танцор и победитель юниорского финала «Гран-при». В следующем году режиссер шоу обещает привезти еще больше чемпионов — уже достигнуты договоренности насчет полноценного гала-концерта по окончании турнира.

Как сказал Илья Авербух, в небольшом шоу были задействованы около ста человек. Девяносто процентов — жители Дудинки. Основная часть арены, обычно являющейся хоккейной, была занята двумя дорожками для керлинга, а вот на оставшейся части — по очереди или же вместе — появлялись местные фигуристы, летающие акробаты, гимнасты и начинающие керлингисты.

Церемония закончилась эстафетой зажжения огня турнира — само шествие напоминало олимпийское, когда именитые спортсмены передают друг другу факел. В Дудинке было примерно то же самое — кроме Медведевой эстафетчиками стали биатлонисты Антон Шипулин и Матвей Елисеев, а также представитель ски-кросса Сергей Ридзик. Шипулину и Елисееву до этого пришлось еще потрудиться — спортсмены проводили мастер-классы для жителей Дудинки по стрельбе и лыжероллерам. У Ридзика такое и не получилось бы — окончание зимы на Крайнем Севере выдалось слишком уж теплым и снег растаял. Зато бронзовый призер Олимпийских игр особо отметил открытие шоу — такого, по его словам, нет на Кубках мира по ски-кроссу.

Не забыли и про коренных народов Севера — они официально встречали прессу при въезде в город, развлекали жителей традиционными танцами и обычаями, угощали национальной едой и участвовали в церемонии открытия.

Соревнования Nornickel Curling Cup. arcticcurling.ru

Золотой состав российских керлингистов

Керлинг пока не самый популярный вид спорта в России — здесь нужно больше применять умственных способностей, чем физических. Поэтому его еще можно назвать шахматами на льду — когда смотришь на то, как камни встают в дом, понимаешь, что нужно хорошенько подумать над стратегией в первую очередь капитану команды, скипу. И хотя с первого взгляда кажется, что понять керлинг слишком сложно, на самом деле это не так — надо проследить за игрой хотя бы в одном энде. А если еще и стоять прямо рядом с дорожкой, можно услышать все эмоции команды и рассуждения игроков о тактике.

Федерация керлинга России и ассоциация «Ночная лига» при поддержке компании «Норникель» уже в шестой раз организует в Дудинке турнир по керлингу. Символично, что команд в этот раз выступало тоже шесть — из них четыре были чисто российскими — половина керлингистов играет в сборной страны, участвовала в Олимпийских играх разных лет. Скипами были Анна Сидорова, Алина Ковалева, Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Анна Самойлик и Алексей Стукальский — известные российские керлингисты, многие из которых участвовали в Олимпийских играх и становились призерами чемпионатов мира. Две команды получились интернациональными — в них были участники из Белоруссии и Западной Европы, вместе с которыми участвовал и вернувшийся после перерыва Александр Крушельницкий.

Финалы получились классическими: команды Стукальского и Глухова боролись за первое место, Ковалевой и Сидоровой — за третье. Малый финал был даже более зрелищным — там встречались два принципиальных соперника, которые уже долгое время борются за лидерство в России. В итоге «золотая команда» Сидоровой проиграла один камень олимпийской сборной Ковалевой. Мужской финал закончился так же — минимальное преимущество Глухова и Ко.