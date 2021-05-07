Бывшая спортсменка сборной России проделала путь от одного ледового вида спорта в другой.

Керлинг — редкий вид спорта, где в 10, 12, даже в 14 лет начать свой путь в элиту еще не поздно. Можно прийти в секцию в шестом классе и не просто получить спортивный разряд, а поехать на Олимпиаду. Живой пример — Маргарита Фомина. Впервые узнала о существовании керлинга она только в 12, когда отец привел ее на пробную тренировку в недавно открывшуюся секцию «Москвича». До этого Фомина занималась в той же школе фигурным катанием, но резкий рост поставил крест на перспективах прыгать многооборотные прыжки. А для керлинга рост проблемой не стал, как и отсутствие опыта и знаний. Маргарита догнала сверстниц и вскоре уже выступала в юниорских сборных, а затем попала и в основную команду. Она участвовала в двух Олимпиадах, четыре раза выигрывала медали чемпионатов мира, становилась чемпионкой Европы и победительницей Универсиады. В интервью «СЭ» Фомина сравнила фигурное катание с керлингом и предположила, что нужно сделать для того, чтобы приблизить этот вид спорта по популярности к фигурному катанию.

Маргарита Фомина

Родилась 19 августа 1988 года в Дмитрове (Московская область)

Трехкратный бронзовый и серебряный призер чемпионатов мира

Трехкратная чемпионка Европы

Двукратная победительница Универсиады

Участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов

Пятикратная чемпионка России

Материнство не повод останавливаться для керлинга

— Как сейчас протекает ваша жизнь?

— Я в декрете, все хорошо.

— То есть в раздумьях о дальнейших планах?

— В принципе, я уже решила, чем займусь. Буду помогать развивать керлинг в Муроме, ближайший год точно проведу здесь. Пока что приехала сюда на турнир, посмотреть город, арену, провести мастер-класс, пообщаться с людьми. А с сентября планирую полноценно работать тренером в местной спортивной школе.

— То есть керлинг так сильно зацепил, что и после завершения карьеры не можете его оставить?

— А я, в принципе, и не завершала карьеру. Не объявляла ничего, просто ушла в декретный отпуск, родила ребенка. Я не исключаю того, что еще вернусь и буду играть. Более того, скажу, что на уровне чемпионатов России я точно еще буду играть. Сборная — уже под вопросом, я много пропустила. Но на внутренних соревнованиях играть точно буду.

— Получится сочетать развитие собственной карьеры с тренерской работой?

— Конечно, сейчас много людей так делает. Ольга Жаркова работает в федерации, занимается судейством, но при этом играла и сама на чемпионате России. В год буквально пара сборов у нее была, все остальное — индивидуальные тренировки.

— Наверняка для керлинга история возвращения в спорт после рождения ребенка и в ветеранском возрасте уже привычна?

— Вы меня считаете ветераном? Для керлинга это совершенно нормально. К примеру, канадка Рейчел Хоман родила второго ребенка и через неделю вышла играть турнир серии Gran Slam. За границей это нормальная практика, но я для себя, скажу честно, такое не представляю. Даже спустя два месяца было бы сложно играть, все-таки ребенок еще маленький и сама еще не отошла до конца от родов. А вот сейчас — почему нет, материнство, на мой взгляд, никак не мешает. Много спортсменов в самых разных видах спорта, даже те, у кого много детей. И они выступают на международной арене, на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Для керлинга точно это не повод останавливаться.

Нам не нужно порхать надо льдом и рисковать здоровьем, как фигуристкам

— В этом видится большой плюс керлинга, он позволяет и позже прийти в секцию, и дольше им заниматься. Получается, что молодые конкуренты в спину не дышат?

— Все-таки сейчас спорт немного, но омолодился. Если посмотреть на составы лучших сборных других стран, то там средний состав сильно моложе. Раньше можно было спокойно встретить людей 50+, сейчас 35+ уже большая редкость. Есть отдельные спортсмены, Дженнифер Джонс, например, ей больше 40, и она очень долго уже играет. Двое детей, при этом она незаменимый скип канадской команды. В любом возрасте можно играть в керлинг, но тенденцию к омоложению нельзя не заметить. Все-таки очень многое зависит от свипа, поэтому и занятия фитнесом проходят, ОФП, занятия в зале. Сейчас керлингистам нужно следить за своей физической формой. Хотя на первый взгляд так, наверное, и не скажешь.

— В других видах спорта и старше 30 лет редко встретишь спортсмена. Вы вряд ли смогли бы столько выступать в фигурном катании, разве нет?

— У керлинга все-таки своя специфика, требуется физическая подготовка, но при этом нужна эмоциональная зрелость. Опытным игроком можно считать спортсмена только от 25, возможно, даже от 30 лет. Это вид спорта, где очень важно показывать выдержку. А вот детям и молодежи, в силу их возрастных особенностей и бурного характера, совладать с собой бывает сложно. С опытом приходит понимание специфики вида спорта, а вместе с тем и результат. Поэтому совсем молодые команды не всегда могут на равных играть с опытными.

Если я буду сравнивать керлинг с фигурным катанием, которым занималась раньше, то там совсем другие возрастные рамки и порядки. В 18 лет уже перестают прыгать четверные тулупы и, соответственно, перестают побеждать. И делать уже особо дальше в спорте нечего. У нас же нужно показывать терпение, выдержку, хороший свип и приемлемую физподготовку. Все-таки если игра затянется до 10 эндов, то это будет почти три с половиной часа — не каждый выдержит. Поэтому важна холодная голова и концентрация. Это нормально, просто у каждого вида спорта своя специфика, нам не нужно порхать надо льдом и рисковать своим здоровьем ради очередного сложного прыжка.

— Вам помогли быстрее достичь результата тренировки по фигурному катанию?

— На первых порах — определенно да. А дальше уже все зависит от усердия человека. Мне было проще с координацией, я быстро научилась выезжать. Но это еще не все, нужно не только хорошо технически делать броски. В нашем виде спорта много факторов. Когда играешь, нужно тщательно продумывать стратегию, на пару шагов вперед размышлять. Это все приходит со временем. Просто одних хороших физических данных самих по себе недостаточно, человек может потерять интерес. Он должен быть мотивирован, много лет поиграть, набраться опыта. На старте опыт другого вида спорта поможет, но дальше нужно работать не меньше.

Пришла с летних каникул и резко выросла — пропали прыжки

— Во сколько лет вы перешли из фигурного катания в керлинг?

— В 12. На мой взгляд, это оптимально.

— 12 лет для фигурного катания — серьезный возраст. Чего успели достичь?

— Я до 11 лет занималась каждый день, у меня второй высший разряд. Тренировалась в школе «Москвич».

— У каких тренеров?

— Мой основной тренер была Ирина Борисовна Страхова. Я сначала пришла в оздоровительную группу, потом быстро из нее выросла, и меня перевели в спортивную группу. Мне очень нравилось, и я бы продолжала, если бы не проблемы, которые зависели не от меня самой. Думала закончить, в спорте вариантов уже не было. Где-то год еще каталась в театре на льду, а потом с концами ушла.

— Почему все-таки решили сменить род занятий?

— Это очень энергозатратный вид спорта, он требовал полного погружения. Плюс я очень сильно и быстро выросла. После летних каникул прихожу — и вот я уже на голову выше всех своих сверстниц. Мне это стало очень сильно мешать, прыжки не шли. Смысла продолжать тренировки не было.

— То есть из-за резкого роста нарушается координация при прыжке?

— Возможно, связано с этим, не знаю точно. Получается так, что уровень моего катания из-за роста резко упал за одно лето. Я потеряла интерес, год каталась в театре на льду. К спорту никакого отношения такой театр не имеет — ни конкуренции, ни судейства, ни прыжков. Просто делали артистические номера. А потом папа узнал, что у нас же в школе есть группа керлинга. Предложил попробовать. Я сначала, помню, фыркнула, мол, что это вообще такое. Но меня уговорили сходить на пробы, и практически сразу затянуло.

— Какие элементы успели изучить в фигурном катании? Тройной тулуп?

— Пыталась прыгать тройные, но чисто не выезжала. Все двойные делала спокойно, в том числе двойной аксель.

Приятно следить за Туктамышевой, она постарше

— Сейчас следите за фигурным катанием?

— Смотрю иногда, но не пристально. Если попадаю на трансляцию — с удовольствием слежу. Но специально искать трансляции не буду.

— Кто вам ближе из нынешних звезд?

— Я всегда стараюсь болеть за российскую сборную, но фаворитов для меня нет. Не люблю выбирать себе любимчиков. Конечно же, впечатляют наши девушки, они всегда на высоте. Приятно смотреть, как они побеждают. За Туктамышевой приятно следить, она постарше. Но, опять же, в фигурном катании своя специфика, в керлинге своя. Кому удается подольше задержаться в спорте, тот может выступать и до 30 лет. В танцах на льду, к примеру, попроще. Там прыгать не нужно, при этом важно набрать опыт, а также чувство ритма, партнер. Возрастная категория совсем другая, можно выступать очень долго. Дмитрий Соловьев, к примеру, всерьез рассчитывал вернуться. Сейчас планы на паузе, насколько я слышала, пока не договорились с партнершей.

— А вы в танцы или парное катание не думали пойти?

— Нет, я как-то почти сразу закрыла для себя тему фигурного катания. Так сложились обстоятельства, что пришлось сменить вид спорта, но ничего страшного не случилось.

— На ваш взгляд, керлинг в России может когда-нибудь достичь того же уровня популярности, что и фигурное катание?

— До фигурного катания, конечно, нам очень далеко. У нас в стране культ фигурного катания, как и культ футбола, хоккея. Но развивать популярность, известность нашего вида спорта — мечта любого человека в России, кто занимается керлингом. Пока о нас знают мало. Но это интересная игра, жаль, что она не такая массовая. Хотя надо заметить, что после Олимпиады в Сочи интерес к керлингу вырос. Появились трансляции чемпионатов Европы и мира.

На мой взгляд, у нас достойный широкого внимания вид. В той же Канаде керлинг — это спорт номер два. Спорт номер один — хоккей, керлинг сразу после. Нет человека, который бы не знал, что такое керлинг. Нет человека, который ни разу бы не смотрел соревнования по телевизору или на стадионе. Практически в каждом городе есть центр керлинга. Отношение совсем другое. Мы пока к этому идем, правда, очень медленно. Радует только, что важную роль в развитии керлинга играют регионы, спорт развивается не только в столице.

— При этом керлинг для России все-таки новый вид спорта и индустрия вокруг него только зарождается, разве нет?

— Как уж зарождается, 30 лет уже у нас керлингу, и все зарождается? Уже времени прошло достаточно.

— Однако мужская сборная впервые попала на чемпионат мира в 2013 году. В этом они попали в полуфинал.

— Конечно, если мы будем сравнивать нас с шотландцами, которые играют в керлинг уже несколько веков, то мы очень молодая федерация. Но если взять женскую сборную, то она давно показывает хорошие результаты. И со мной, и еще до меня были успехи. Очень много людей занимается, пора бы выводить спорт на новый уровень. Интерес большой, есть спортсмены, лиги. Думаю, нужно больше подключаться СМИ — пока что газеты и телеканалы обходят нас вниманием или вспоминают раз в четыре года на Олимпиаде. Нужно больше писать про нас, больше транслировать матчей. Только так и можно развивать интерес.

У нас невозможны конфликты или нарушения — принцип fair play

— Наверное, все-таки нужен катализатор этого интереса? То же фигурное катание все-таки стали смотреть после успехов на крупных турнирах, прежде всего запоминающихся побед на Олимпиаде.

— Мне все же кажется, что у нас так исторически сложилось. Олимпиады, конечно, всегда влияют на людей и на их интерес к спорту, но это не решающий фактор. Хотя по тому же керлингу было видно, как после последней Олимпиады в Пхенчхане прирост желающих заниматься керлингом был большой. Группы переполнялись, приходилось даже отказывать детям, тренеров не хватало. Но это все имеет краткосрочный эффект. За фигурным катанием, тем временем, люди в России следят уже много лет и каждый год. Один из самых популярных видов спорта, если даже не самый популярный, судя по последним новостям.

— При этом между керлингом и фигурным катанием, на мой взгляд, много похожего — это виды спорта для интеллигенции, в которых нужно глубоко разбираться. Согласны?

— В принципе, да, fair play — основа керлинга. У нас не приветствуются нарушения, грубая реакция в сторону соперника. Инциденты возможны, но это редкая история. И болельщики на керлинге не хлопают ошибкам противника. Более того, помню, как мы играли в Канаде против хозяев. Я сделала хороший бросок, и на весь зал были громкие аплодисменты. Это удивляет, приятное удивление. Мы ведь все-таки играли против их любимцев.

— Возможно, такая стерильная атмосфера и бесконфликтность отчасти, наоборот, мешают популяризации?

— Есть принципиальные матчи, но игроки и болельщики все равно стараются вести себя спокойно, держать себя в руках и не провоцировать. У нас так не принято, победа должна быть добыта честным путем.

— А как же элемент шоу, чтобы болельщикам было интересно?

— Согласна, немного азарта иногда не хватает, но это уже глубоко заложено в культуре керлинга. Поэтому такие правила просто надо принять. И полюбить. Это возможно на примере Канады, если бы не было прецедента, можно было бы говорить о глобальных проблемах вида спорта и необходимости реформ, нового подхода. Правила при этом, кстати, часто меняют и думают над зрелищностью. Сокращают количество эндов, вводят дополнительные условия, чтобы было больше камней в доме, красивые броски, динамичная игра. Главное — идут по пути сокращения длительности матчей, ведь по четыре часа мало кто выдержит. Комфортное время — полтора-два часа на матч. То есть на международном уровне думают, как сделать керлинг удобнее для телевещателя. Нельзя саму суть спорта менять, можно разве что его адаптировать под современные условия.

— Еще бы как-то сделать его понятнее для рядового зрителя. Это возможно?

— Есть дисциплина «микст-дабл», она тихая, без выкриков, потому что всего два человека на площадке, зато очень динамичная и простая для понимания. В России Василий Тележкин придумал соло-керлинг, когда играют по одному человеку. Уже проводятся соревнования, игра быстрая, более понятная. Я сама еще не пробовала, но звучит любопытно.