Керлингисты снова выступят за полярным кругом

В Дудинку приедут не только спортсмены из России, но и из Европы.

Заполярная Дудинка на берегу Енисея уже в шестой раз собирает звезд российского керлинга. Состав пострадал еще в прошлом году из-за пандемии — тогда не всех лучших керлингистов мира выпускали за рубеж. Сейчас же соревнования получили новый формат.

Самый северный турнир по керлингу в мире

Уже можно начинать привыкать, что турниры по разным видам спорта можно проводить не только в городах-миллионниках. Привез же Илья Авербух фигуристов в Оленегорск Мурманской области? В Дудинке уже в шестой раз проводится WCT Nornickel Curling Cup — и лучшие спортсмены России приезжают в этот город-порт. А почему бы и нет? Многое говорят, что для популяризации вида спорта нужно знакомить с ним местных жителей, привозить лучших из лучших и давать мастер-классы. В Дудинке построили самую северную ледовую арену мира — и вот сейчас там есть школа керлинга, функционирующая уже шесть лет. Причем занимаются не только дети, но и взрослые керлингисты. Специфика вида такова, что на любительском уровне можно соревноваться в любом возрасте.

Поэтому перед началом WCT Nornickel Curling Cup юные атлеты поборются за звание сильнейших в рамках своего турнира. Участвовать будут команды из Дудинки, Красноярска и Кузбасса — вот и возможность для них попробовать себя с лучшими в своей возрастной категории, а заодно и посмотреть, как играют керлингисты уровня сборной страны.

— Наш ежегодный турнир вырос из события в мегасобытие: построена арена «Таймыр», открылась школа керлинга, в которой занимаются все желающие, и уже дудинские команды участвуют в соревнованиях, а сам турнир — долгожданный спортивный праздник для жителей наших городов, журналистов и лучших спортсменов со всего мира. Ждем всех в Дудинке! — отмечает старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Новый формат — мужчины против женщин

Формат основной части турнира в этот раз немного поменяли — мужчины и женщины будут выяснять между собой, кто же сильнее. Среди звезд — команда Сергея Глухова и женская сборная с Алиной Ковалевой в роли скипа. Остальные команды будут сформированы специально для Арктического кубка — это коллективы Анны Сидоровой и Алексея Стукальского, участников Олимпийских игр в Сочи.

В Дудинке иностранные керлингисты будут объединены в команды с российскими спортсменами — так образуются интернациональные сборные. Алексей Тимофеев и чемпион мира Александр Крушельницкий объединятся со спортсменами из Европы Лоренцо Пиатти и Фабио Сола, а Анна Самойлик и Кристина Дудко сыграют вместе с белорусками Еленой Устинович и Татьяной Торсуновой.

Традиционно данный Кубок организуется Федерацией керлинга России, а поддержку оказывает компания «Норникель». Также помимо соревнований по керлингу всех жителей Таймыра ждут и другие сюрпризы. В этом году организаторы подготовили специальную программу, в рамках которой пройдет ряд спортивных и массовых мероприятий для горожан по разным видам спорта, включая мастер-классы по биатлону.

Президент керлинга России Дмитрий Свищев говорит о важности проведения Арктического кубка уже в шестой раз — раз за разом в Дудинку приезжают лучшие спортсмены, а у жителей города начинается практически настоящий праздник:

— Лучшие спортсмены со всего мира с большим желанием приезжают, чтобы сразиться за кубок самого северного турнира по керлингу. Многие из наших участников уже не первый год в Дудинке, что показывает их отношение к этому турниру и к региону в целом. В этот раз мы решили немного изменить формат соревнований, чтобы открыть наш спорт в другом ключе.

Так что такое путешествие в Таймыр — это еще одна возможность для спортсменов посоревноваться в необычном формате. На стандартных турнирах противостояние мужчин и женщин организовать сложно. Для тех, кто впервые приедет в Дудинку, это тоже классный опыт. Жители города же смогут еще раз вживую увидеть участников Олимпийских игр и чемпионов мира, а также керлингистов из других стран и зарядиться энергией и мотивацией осваивать керлинг.