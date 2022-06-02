Самый известный российский керлингист вернулся после дисквалификации
На Олимпиаде в Пхенчхане Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой стали самыми узнаваемыми керлингистами. Впервые им удалось завоевать бронзу для России. Но через некоторое время эту медаль пришлось отдать — в организме Александра нашли запрещенное вещество мельдоний. После долгих разбирательств Крушельницкого отстранили на четыре года — спортсмен пропустил следующую Олимпиаду и вообще долгое время не тренировался.
В этом году чемпион мира-2016 вернулся и выступил уже на нескольких турнирах, включая чемпионат страны и Nornickel Curling Cup в Дудинке. После соревнований Александр пообщался с «СЭ» и рассказал, как прошли первые игры после его возвращения, в каком формате спортсмен планирует продолжить карьеру и что мотивирует его выступать дальше.
Была надежда, что все закончится, как страшный сон
— Как оцениваете свои результаты после возобновления карьеры?
— Это уже шестой турнир после возвращения. На чемпионате России были классика и микст, были отбор на микст и два чемпионата города в классике и микст-дабл. В целом неплохо. Я рад, что удалось вернуться в неплохой форме. Здесь, в Дудинке, первое соревнование без призов в этом сезоне. У нас была интернациональная команда, и состав немного не соответствовал уровню других команд. Европейцев мы увидели только на Nornickel Curling Cup. До этого не знали, кто они и как играют.
— В Дудинке вы впервые?
— Да. Очень крутая атмосфера, понравилось открытие. Не сравнить ни с каким другим турниром, разве что только в Казани в 2016 году на чемпионате мира было открытие, схожее по масштабу. Здесь для такого отдаленного города это вообще невероятно. Очень хороший лед, арена, классная организация турнира.
— Во время дисквалификации тренировались?
— Практически нет. Первые полгода тренировался, пока еще были суды, была надежда, что это закончится, как страшный сон, и я проснусь. Но этого не случилось. После этого попытался абстрагироваться от керлинга. Я вообще перестал что-либо смотреть, только редко финалы чемпионатов мира.
— В чем нашли мотивацию, чтобы вернуться?
— Я безумно люблю играть, это дело всей моей жизни. Соскучился, решил попробовать — получилось. Начал с классики, потому что дисквалификация закончилась прямо после чемпионата России по дабл-миксту и на него я не попадал. Поэтому играл в команде Алексея Тимофеева.
Уговаривал вернуться супругу, но пока что никак
— Как прошел чемпионат России?
— Были большие амбиции — без меня мои напарники три года подряд были чемпионами России. В этом году мы взяли бронзу, все решил один бросок в полуфинальной встрече. Такое тоже бывает. У нас был невероятный процентаж, мы очень хорошо шли в группе. Если бы продолжили играть так и дальше, соперников бы у нас не было. Сейчас планирую продолжать быть в этой команде, но можно будет играть и в дабл-миксте, и в классике. Хочу одновременно попробовать свои силы во всех дисциплинах, запал за четыре года накопился порядочный.
— В миксте с кем будете играть?
— У меня новая напарница, Вера Тюлякова. Она из команды Алины Ковалевой. Сейчас время от времени проводим тренировки вместе, в мае выиграли чемпионат Санкт-Петербурга.
— Супругу, Анастасию Брызгалову, не уговаривали вернуться?
— Уговаривал, но никак пока что (смеется). Ей комфортно тренером, нет тех переживаний, когда ты игрок, тех эмоций. Она сильно устала от этого и сейчас перешла на тренерскую работу.
— Можно сказать, что вы на этом турнире соревновались друг против друга — вы как игрок, она в качестве тренера команды Ковалевой?
— Нет. Вот Леша Тимофеев и Алина Ковалева играли друг против друга, а они пара. Настя же и мой личный тренер тоже. На тренировках мы часто проводим спарринги мужской команды против женской. Уверен, она одинаково переживала как за свою команду, так и за нашу.
Керлингом сложно зарабатывать на жизнь
— То есть формат на этом турнире не новый для вас?
— Абсолютно нет. Можно ли сказать, что у мужчин есть преимущество перед женщинами? Да. В женском керлинге, наверное, чуть больше ошибок. Возможно, это связано с тем, что мужчины могут больше контролировать вес (скорость, заданная камню при его выпуске. — Прим. «СЭ») за счет свипинга (натирание льда специальными щетками перед движущимся камнем с целью изменения траектории его движения. — Прим. «СЭ»). Соответственно, броски получаются более точными. Где мужчины удержат камень, женщины могут не суметь, перевалиться, и вот уже ошибка.
— Кажется, что у мужчин камень быстрее катится и свипуют они с большим усилием.
— Мужчины физически сильнее. Мы можем сильнее толкнуться, сделать тейк-аут (бросок, при котором один камень выбивает другой камень из игры. — Прим. «СЭ»). Чем сильнее бросок, тем больше камней можно выбить при определенном попадании в правильные углы. Здесь еще влияет то, кто быстрее адаптировался ко льду, арене, тот и побеждает. Есть свои нюансы по скорости, по тягучести льда. Вот, например, по одному треку кинул — камень едет, а по другому — уже нет. Команде нужно все это понять как можно быстрее.
— У вас есть какая-то глобальная цель, ради чего вы вернулись?
— Цели самые амбициозные! Керлинг помимо хобби всегда был еще для меня работой. Это все, чем я зарабатывал. Сейчас у меня есть семья, дочка. Поэтому хочу зарабатывать, занимаясь любимым делом. Это то, что я лучше всего могу.
— Олимпийские игры, чемпионат мира?
— Посмотрим, будут ли они для нас вообще. Пока загадывать очень тяжело, но, естественно, хочется везде проходить в состав, играть и выигрывать, как раньше.
— Керлингом получается зарабатывать на жизнь?
— Сложно, только если ты играешь на очень хорошем уровне. Керлинг, к сожалению, пока не массовый вид спорта, в связи с этим нашему спорту очень актуально спонсорство.
— На турнирах есть призовые?
— Здесь, кажется, три тысячи долларов на всех призеров. Точнее не скажу, так как в призы мы не попали. Вообще почти на всех коммерческих турнирах есть призовые.
— Как сделать керлинг более популярным?
— Нужно привлекать телевидение. Спонсорам, которые интересовались бы этим, нужно, чтобы соревнования показывались по телевизору. Нашивки на кофтах — это никому неинтересно.