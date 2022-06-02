Самый известный российский керлингист вернулся после дисквалификации

Александр Крушельницкий — о мотивации продолжать карьеру, несмотря на скандал в Пхенчхане, и о смене напарницы в миксте.

На Олимпиаде в Пхенчхане Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой стали самыми узнаваемыми керлингистами. Впервые им удалось завоевать бронзу для России. Но через некоторое время эту медаль пришлось отдать — в организме Александра нашли запрещенное вещество мельдоний. После долгих разбирательств Крушельницкого отстранили на четыре года — спортсмен пропустил следующую Олимпиаду и вообще долгое время не тренировался.

В этом году чемпион мира-2016 вернулся и выступил уже на нескольких турнирах, включая чемпионат страны и Nornickel Curling Cup в Дудинке. После соревнований Александр пообщался с «СЭ» и рассказал, как прошли первые игры после его возвращения, в каком формате спортсмен планирует продолжить карьеру и что мотивирует его выступать дальше.

Была надежда, что все закончится, как страшный сон

— Как оцениваете свои результаты после возобновления карьеры?

— Это уже шестой турнир после возвращения. На чемпионате России были классика и микст, были отбор на микст и два чемпионата города в классике и микст-дабл. В целом неплохо. Я рад, что удалось вернуться в неплохой форме. Здесь, в Дудинке, первое соревнование без призов в этом сезоне. У нас была интернациональная команда, и состав немного не соответствовал уровню других команд. Европейцев мы увидели только на Nornickel Curling Cup. До этого не знали, кто они и как играют.

— В Дудинке вы впервые?

— Да. Очень крутая атмосфера, понравилось открытие. Не сравнить ни с каким другим турниром, разве что только в Казани в 2016 году на чемпионате мира было открытие, схожее по масштабу. Здесь для такого отдаленного города это вообще невероятно. Очень хороший лед, арена, классная организация турнира.

Александр Крушельницкий (слева). Фото Nornickel Curling Cup Nornickel Curling Cup

— Во время дисквалификации тренировались?

— Практически нет. Первые полгода тренировался, пока еще были суды, была надежда, что это закончится, как страшный сон, и я проснусь. Но этого не случилось. После этого попытался абстрагироваться от керлинга. Я вообще перестал что-либо смотреть, только редко финалы чемпионатов мира.

— В чем нашли мотивацию, чтобы вернуться?

— Я безумно люблю играть, это дело всей моей жизни. Соскучился, решил попробовать — получилось. Начал с классики, потому что дисквалификация закончилась прямо после чемпионата России по дабл-миксту и на него я не попадал. Поэтому играл в команде Алексея Тимофеева.

Уговаривал вернуться супругу, но пока что никак

— Как прошел чемпионат России?

— Были большие амбиции — без меня мои напарники три года подряд были чемпионами России. В этом году мы взяли бронзу, все решил один бросок в полуфинальной встрече. Такое тоже бывает. У нас был невероятный процентаж, мы очень хорошо шли в группе. Если бы продолжили играть так и дальше, соперников бы у нас не было. Сейчас планирую продолжать быть в этой команде, но можно будет играть и в дабл-миксте, и в классике. Хочу одновременно попробовать свои силы во всех дисциплинах, запал за четыре года накопился порядочный.

— В миксте с кем будете играть?

— У меня новая напарница, Вера Тюлякова. Она из команды Алины Ковалевой. Сейчас время от времени проводим тренировки вместе, в мае выиграли чемпионат Санкт-Петербурга.

— Супругу, Анастасию Брызгалову, не уговаривали вернуться?

— Уговаривал, но никак пока что (смеется). Ей комфортно тренером, нет тех переживаний, когда ты игрок, тех эмоций. Она сильно устала от этого и сейчас перешла на тренерскую работу.

— Можно сказать, что вы на этом турнире соревновались друг против друга — вы как игрок, она в качестве тренера команды Ковалевой?

— Нет. Вот Леша Тимофеев и Алина Ковалева играли друг против друга, а они пара. Настя же и мой личный тренер тоже. На тренировках мы часто проводим спарринги мужской команды против женской. Уверен, она одинаково переживала как за свою команду, так и за нашу.

Керлингом сложно зарабатывать на жизнь

— То есть формат на этом турнире не новый для вас?

— Абсолютно нет. Можно ли сказать, что у мужчин есть преимущество перед женщинами? Да. В женском керлинге, наверное, чуть больше ошибок. Возможно, это связано с тем, что мужчины могут больше контролировать вес (скорость, заданная камню при его выпуске. — Прим. «СЭ») за счет свипинга (натирание льда специальными щетками перед движущимся камнем с целью изменения траектории его движения. — Прим. «СЭ»). Соответственно, броски получаются более точными. Где мужчины удержат камень, женщины могут не суметь, перевалиться, и вот уже ошибка.

— Кажется, что у мужчин камень быстрее катится и свипуют они с большим усилием.

— Мужчины физически сильнее. Мы можем сильнее толкнуться, сделать тейк-аут (бросок, при котором один камень выбивает другой камень из игры. — Прим. «СЭ»). Чем сильнее бросок, тем больше камней можно выбить при определенном попадании в правильные углы. Здесь еще влияет то, кто быстрее адаптировался ко льду, арене, тот и побеждает. Есть свои нюансы по скорости, по тягучести льда. Вот, например, по одному треку кинул — камень едет, а по другому — уже нет. Команде нужно все это понять как можно быстрее.

Александр Крушельницкий. Nornickel Curling Cup

— У вас есть какая-то глобальная цель, ради чего вы вернулись?

— Цели самые амбициозные! Керлинг помимо хобби всегда был еще для меня работой. Это все, чем я зарабатывал. Сейчас у меня есть семья, дочка. Поэтому хочу зарабатывать, занимаясь любимым делом. Это то, что я лучше всего могу.

— Олимпийские игры, чемпионат мира?

— Посмотрим, будут ли они для нас вообще. Пока загадывать очень тяжело, но, естественно, хочется везде проходить в состав, играть и выигрывать, как раньше.

— Керлингом получается зарабатывать на жизнь?

— Сложно, только если ты играешь на очень хорошем уровне. Керлинг, к сожалению, пока не массовый вид спорта, в связи с этим нашему спорту очень актуально спонсорство.

— На турнирах есть призовые?

— Здесь, кажется, три тысячи долларов на всех призеров. Точнее не скажу, так как в призы мы не попали. Вообще почти на всех коммерческих турнирах есть призовые.

— Как сделать керлинг более популярным?

— Нужно привлекать телевидение. Спонсорам, которые интересовались бы этим, нужно, чтобы соревнования показывались по телевизору. Нашивки на кофтах — это никому неинтересно.