Наши керлингисты были близки к подиуму чемпионата мира. Не хватило пары эндов

Мужская сборная России проиграла швейцарцам со счетом 5:6 и остановилась в шаге от первой медали чемпионата мира за свою историю.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 3-е место

Швейцария — Россия — 6:5

Финал

Швеция — Шотландия — 10:5

Бронза чемпионата мира стала бы для мужской команды исторической — такого успеха наши не добивались еще никогда в истории. Даже женская команда, которая раньше всегда была сильнее на две головы, становилась призером лишь однажды — в 2017 году усилиями команды Анны Сидоровой. И тут наши мужчины, которые вообще не квалифицировались бы на этот чемпионат мира, если бы не изменения в правилах, вдруг дошли до полуфинала! И даже после проигрыша шотландцам вплоть до заключительного энда боролись в матче за третье место за бронзу. Чудеса!

Матч был сравним с олимпийским финалом

В полуфинале наши парни тоже провели героический матч, хотя и уступили родоначальникам керлинга из Шотландии. Причем в групповом раунде россияне вообще не оставили шотландцам никаких шансов — 9:2. Но в плей-офф, как и ожидалось, пошла уже совсем другая игра. Еще в третьем энде наши допустили серьезную ошибку и дали шотландцам повести три камня. Команда из последних сил боролась, чтобы сократить это отставание, и за энд до финиша счет был 3:4. Перевес шотландцев был минимален, но тут не на нашей стороне сыграла жеребьевка. В заключительном энде у шотландцев было преимущество последнего броска. Имея еще и запас по счету, реализовать его было делом техники.

Так что наши отправились настраиваться на бронзовый поединок. Там нам достались швейцарцы — крайне неудобные для команды Глухова соперники. На групповом этапе они нас разгромили 8:2. Но ведь тут все могло быть иначе — и матч это подтвердил. По накалу бронзовый матч был сравним с финалом Олимпиады. Команды шли нос к носу, никто по ходу встречи не получил преимущества больше чем в один камень. К заключительному энду счет был равный — 5:5. Но тут сказался перевес соперников в опыте. Россияне уступили и остались на четвертом месте. Что совершенно не отменяет того факта, что выступление команды на чемпионате мира получилось совершенно выдающимся.

Три олимпийские медали в керлинге — это реально?

Этот результат наверняка войдет в историю как самый впечатляющий прорыв команды-андердога. Ведь керлинг, вообще-то, крайне консервативен, чаще всего медали тут разыгрывают одни и те же сборные. Россиян, которые на последнем чемпионате мира были девятыми, в плей-офф точно не ждали. Даже то девятое место было для команды лучшим за всю историю.

Если бы правила отбора на чемпионат мира остались бы прежними, нашей команды вообще бы там не было. Потому что на чемпионате Европы сборная вылетела из элитного дивизиона, а на отборочном турнире тоже была только второй. И только решение международной федерации взять на «мир» лучшую из оставшихся команд по мировому рейтингу принесло нам внезапную путевку. Только вдумайтесь: мы не входим в элиту даже на европейском уровне и при этом чуть не выиграли бронзу чемпионата мира. А на групповом этапе сборная победила в 11 матчах из 13!

Что еще важнее: команда теперь заработала путевку на Олимпийские игры в Пекине. До сих пор наши мужчины играли на Олимпиаде лишь однажды, в Сочи, и то благодаря отдельной квоте как хозяева. Теперь же в Пекине мы теоретически будем бороться в керлинге за три олимпийские награды — с учетом женского турнира и дабл-микста, где наши шансы тоже велики. Кстати, впереди еще и женский чемпионат мира, который стартует в Калгари 30 апреля. Играть там будет команда Алины Ковалевой, и на кону тоже будет стоять олимпийская путевка. Если не вмешается коронавирус, будет очень интересно.