Россия в финале чемпионата мира! Наши керлингистки перешагнули через олимпийских чемпионок

Одна из главных побед в истории российского керлинга в ночь на 9 мая.

Керлинг. Чемпионат мира (женщины)

Полуфиналы

Россия — Швеция — 8:7

Швейцария — США — 7:3

Во-первых — всех с добрым утром и днем Победы.

Во-вторых — с днем победы наших керлингисток над действующими олимпийскими чемпионками! Алина Ковалева вместе с напарницами Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной и Екатериной Кузьминой вынесла команду Швеции во главе с Анной Хассельборг и Сарой Макманус. Россия второй раз в истории в финале чемпионата мира по керлингу. С весьма высокими шансами на важнейший титул за 9 месяцев до Олимпиады. Финал — сегодня в 22:00 по московскому времени против швейцарок. Это повод проснуться по-настоящему. Наши будущие соперницы — действующие чемпионки мира.

Шведки дрогнули

Полуфинал начался довольно закрыто — первый энд сыграли по нулям, выбивая камни друг друга из «дома». В следующих двух были попытки комбинаций, красивые броски удавались самой Ковалевой, которая за раз выбивала по три камня соперниц — но все завершалось счетом 1:0 то в одну,то в другую сторону.

Ключевым стал четвертый энд, в которым нашим удалось сделать +4. Шведки устроили парад фантастических ошибок, а наши приняли смелое решение не выбивать единственный желтый камень в центре, а аккуратно заводить свои и толкать (великолепный неологизм «поднатолкать» в формулировке наших) к центру. Решение было очень рискованное и в духе игры — но как минимум Сара Макманус под таким давлением дрогнула. Вот какую ситуацию оставили за три камня до конца ей россиянки.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

И вот что сделала она — со всей, простите, дури зарядила по своим. Это френдли файр, огонь по своим, как говорится в меме.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

Ну и несчастное лицо Сары.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

Возможно, сказалось преимущество, полученное нашими в групповом раунде. Шведкам за несколько часов до матча с Россией пришлось выдержать напряженный четвертьфинальный матч с канадками — и там они действовали как машины. На наших нервной устойчивости не хватило. А россиянки попали в финал напрямую.

Погоня едва не увенчалась успехом

Правда, в групповом раунде с теми же шведками (10:8) наши выиграли один из эндов 5:0 и тут же отдали четыре камня в следующем. Сейчас такого допустить было нельзя, и тот опыт пригодился.

Уже в следующем энде россиянки еще и сделали «стил» — то есть выиграли его при том, что последний камень бросали соперницы. Олимпийские чемпионки начали заметно беситься и даже чуть не помешали другу щетками при одном из бросков. Но ситуация их скорее замотивировала. Уже в шестом энде наши снова пошли на риск, решили не убирать боковые гарды (защитные камни на подступах к «дому») и на этот раз поплатились — преимущество сократилось разом на 60%, 6:4.

Россиянки сумели ответить в следующем энде своеобразной «гусеницей» и снова немного убежать — 7:4.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

Но медленно, но верно шведки брали свое. За два энда до конца они подобрались вплотную -7:6, волнение пропало, тренер мило смеялся с девушками в перерыве. Сильно улучшилась игра первых номеров команды — теперь проблем с постановкой гардов не было, а вот у наших как раз начали появляться сбои. А именно этой защитой шведки только и могли сбить желание россиянок просто удерживать преимущество через упрощение игры.

Все решил последний бросок за 14 секунд до конца

И расчет удался. Уже хорошо, что удалось сделать в энде +1 после небольшой помарки по весу, то есть по силе исполнения — русские и шведские камни уезжали за центральную линию в доме (именно с нее можно начинать очищать лед перед чужими камнями), гарды шведки удержали, и обнулить энд было нереально.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

В последнем энде шведки в лучшем случае могли рассчитывать на ничью и перевод игрыв дополнительный раунд, в котором преимущество последнего камня, «хаммера», было бы у наших. Но и этого не произошло. Шведки плели кружева на подступах, россиянки же постоянно держали в «доме» пять камней, а как пели классики, главней всего погода в нем. Спасала ситуацию снова Хассельборг. Но преодолеть такие редуты точно и аккуратно она не смогла.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

Решающий бросок скип начинала за 14 секунд до истечения времени своей команды. Наверное, это тоже повлияло. Вот что из этого получилось.

9 мая. Калгари. Россия — Швеция — 8:7.

Победа! Которую наши девушки восприняли в духе спорта сдержанно. Несколько прыжков в обнимку, нечто среднее между смехом и писком — и уход на подготовку к финалу с командой Тиринцони, которой в группе проиграли 6:8.

22:00, Калгари, Канада. Четыре года назад Анне Сидоровой и Ко на другом предолимпийском чемпионате не удалось обыграть Канаду — тогда все завершилось разгромом 8:3, и два последних энда не игрались.

Да, команда Ковалевой из питерского клуба «Адамант» пока не так распиарена. Но в ней не такие уж и новички. Арсенькина и Портунова — чемпионки Европы 2016 года. Кузьмина — чемпионка мира среди юниоров-2019. А в команде Сидоровой четыре года назад была та самая Алина Ковалева, уроженка городка Сланцы Ленинградской области. Тогда она была четвертым номером сборной, но, кстати, стала самой точной из всех участниц с 95%. Если такой же будет сегодня — наши победят. Кажется, они к этому морально готовы.